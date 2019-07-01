Москва, , 08:57 — REGNUM

В Москве в рамках первого форума «Мой район» состоится более 30 различных мероприятий, сообщается на портале столичного градоначальника.

Москвичи и гости столицы смогут посетить разнообразные мастер-классы, кинопоказы, встретится с известными людьми, посетить различные концерты и т. д.

Также будут подведены итоги проекта «Сны на районе». Библиотеки в дни форума «Мой район» организуют тематические экскурсии.

Первый открытый форум «Мой район» пройдет в Гостином дворе с 4 по 6 июля 2019 года в рамках Московского урбанистического форума.

Подробности: Впервые в Москве пройдёт форум «Мой район»

Как сообщало ИА REGNUM, перед началом форума «Мой район» в 11 округах Москвы прошли сессии, в которых приняли участие активисты районов, педагоги, врачи и специалисты сферы соцзащиты. Итоги их работы представят в Гостином дворе.

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