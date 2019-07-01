Нур-Султан, , 08:58 — REGNUM

Новый аким (мэр) Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев призвал алмаатинцев совместно решать проблемы развития города. Свое видеообращение мэр опубликовал 1 июля в социальных сетях.

Сагинтаев считает, что выстраиванию диалога с жителями города будут способствовать социальные сети. Поэтому мэр зарегистрировал официальные аккаунты сразу в нескольких соцсетях.

Бакытжан Сагинтаев «Для меня крайне важно знать и своевременно реагировать на все ваши обращения и пожелания. Я хочу, чтобы мы открыто обсуждали проблемы города и стратегию его развития».

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июня 2019 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об освобождении Бакытжана Сагинтаева с должности руководителя администрации главы государства. В этот же день Сагинтаев был назначен мэром Алма-Аты.

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