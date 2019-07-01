Асбест, Свердловская область, , 08:39 — REGNUM

В свердловском Асбесте под суд отданы двое местных наркоторговцев. Они в течение двух лет сбывали нарковещества, используя специального бота, сообщили журналистам в пресс-службе облпрокуратуры.

Обвиняемые в наркоторговле использовали схему закладок и тайников. Нарковещества они распространяли в значительном и крупном размерах. Плата за проданные партии поступала на электронные кошельки посторонних людей, которые не подозревали о преступной деятельности.

В марте 2019 года они были задержаны. Уголовное дело будет рассматривать Асбестовский городской суд.