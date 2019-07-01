Киев, 1 июля 2019, 08:25 — REGNUM
Информация о приобретении главой политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь!» Виктором Медведчуком телеканала «Интер» не соответствует действительности, заявили 30 июня в пресс-службе партии.
«Ряд СМИ распространяет ложную информацию о якобы покупке Медведчуком телеканала «Интер», — сказано в сообщении. — Эта информация не соответствует действительности. Нет ни факта приобретения канала или доли в нём, ни каких-либо планов по осуществлению подобной сделки».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее появились слухи о приобретении Медведчуком телеканала Zik.
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