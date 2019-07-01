Москва, , 08:12 — REGNUM

В Москве 13 июля в День московского транспорта пройдет парад старинных трамваев и состоится выставка ретро автомобилей, сообщается на портале столичного градоначальника.

Ретро автомобиль

В 2019 году День московского транспорта будет отмечаться в третий раз на пяти площадках.

Парад старинных и современных трамваев от улицы Шаболовки проедет по центру Москвы и завершится на Чистопрудном бульваре.

Выставка ретро автомобилей откроется у главного входа ВДНХ. Москвичи и гости столицы увидят ГАЗ-12 ЗИМ (модель выпускалась с 1950 по 1959 год), ГАЗ-21И «Волга» (1958−1962 гг.), «Москвич-410» и др.

В парке «Зарядье» откроется выставка фотографий транспорта разных лет. Завершится День московского транспорта ночным велофестивалем.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года в Москев в Центральном доме Художника (ЦДХ) в Москве проходила выставка «Редкие автомобили».

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