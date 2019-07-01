Курган, , 08:11 — REGNUM

В Курганской области расширение парка противопожарной спецтехники снизит ущерб от лесных пожаров на 47%. Техника будет закупаться у местного предприятия — Варгашинского завода противопожарного и специального оборудования (АО «ВзППСО»). Об этом говорилось на совещании во главе с министром природных ресурсов и экологии РФ Дмитрием Кобылкиным.

Лесные пожары (cc) skeeze

Напомним, Курганская область участвует в реализации пяти программ национального проекта «Экология». Это «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Чистая вода», «Сохранение уникальных водных объектов», «Сохранение лесов».

В ходе совещания Дмитрий Кобылкин посетил Варгашинский завод противопожарного и специального оборудования (АО «ВзППСО»), где ему были представлены более 50 моделей пожарных автоцистерн, высотной и другой спецтехники, предназначенной для тушения лесных пожаров. В рамках госпрограммы «Сохранение лесов» в 2019 году Варгашинский завод ППСО изготовит технику и для Курганского лесопожарного центра.

Отметим, что с наступлением пожароопасного сезона на территории Курганской области традиционно складывается сложная обстановка. Не стал исключением и 2019 год, когда с начала мая регион охватили природные пожары. На их тушение и ликвидацию последствий из федерального бюджета Зауралью в этом году выделено 35 млн рублей.

Не лучшим образом с лесными пожарами сложилась ситуация и в других регионах. Поэтому глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин поручил форсировать в субъектах РФ закупку пожарной спецтехники для нужд ведомственных подразделений. Курганской областью уже закуплено 46 единиц различного оборудования и 14 единиц лесопожарной и лесопатрульной техники, в том числе четыре единицы противопожарной техники производства Варгашинского завода.

Помимо этого, в рамках программы «Развитие лесного хозяйства» правительством региона ведётся работа по приобретению техники для государственных лесных инспекторов. Помимо патрульной техники, куплен один колёсный трактор, два тракторных плуга, пять культиваторов.

Также в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» для Зауралья предусмотрены средства на приобретение лесопожарной техники на 2019−2021 годы.