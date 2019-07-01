Москва, , 07:51 — REGNUM

На портале mos.ru появилась новая госуслуга: виджет с данными о пенсионных накоплениях. Виджет называется «Пенсионный фонд», сообщается на портале столичного градоначальника.

Новый онлайн — сервис поможет москвичам отслеживать и контролировать поступление страховых взносов, направленных их работодателями в Пенсионный фонд РФ.

Также с помощью виджета «Пенсионный фонд» можно запросить и скачать полную выписку о состоянии их индивидуального лицевого счета.

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Как сообщало ИА REGNUM, всего на mos.ru доступно более 330 услуг и сервисов в электронном виде.

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