Новосибирск, 1 июля 2019, 09:08 — REGNUM
Новосибирск накануне, 30 июня, отметил своё 126-летие. Праздничные мероприятия проходили на разных площадках города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Утром на площади Ленина состоялась зарядка с чемпионами. В полдень с установленной здесь сцены горожан и гостей столицы Сибири поздравили первые лица области и города. После чего начались выступления детских и молодежных творческих коллективов и мастеров искусства Новосибирска.
На улице Ленина, которая на неделю вновь стала пешеходной, расположились шесть платформ Международного фестиваля цветов, а также ретро-автомобили и кареты, украшенные цветами.
Открытие фестиваля прошло в субботу, 29 июня — в центр города были свезены цветочные творения флористов из Польши, Бельгии, Испании и Москвы.
«Наш город — город авангарда. Он развивался и продолжает развиваться в этом ключе. Поэтому пиксельное оформление брендбука и дизайна Дня города отсылает к новым информационным технологиям, а Новосибирск и Академгородок могут и должны сделать прорыв в этом направлении», — так прокомментировала городское оформление к празднованию 126-летия Новосибирска начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Анна Терешкова.
Неподалёку, в сквере S7 на ул. Орджоникидзе, 18 прошла выставка Достижений Новосибирского Хозяйства.
Рядом стоял настоящий вертолёт Ми-1 — его на один день привезли из Новосибирского авиаремонтного завода (НАРЗ).
А в Первомайском сквере расположилась ярмарка-презентация общественных организаций «Активный город» и этнографическая выставка «Многонациональная деревня».
Праздничные мероприятия были организованы в разных частях города: турнир по уличному баскетболу, велогонка, танцы экскаваторов, картинг, чемпионат по силовому экстриму и многое другое.
«День города очень хороший. Концерты, выступления, награждения — всё было очень атмосферно и приятно», — рассказала о своих впечатления ИА REGNUM жительница Новосибирска Лариса Евдокимова
На Дне города Новосибирска выступали и несколько известных артистов: Татьяна Овсиенко, Мари Краймбрери и Звонкий, группы «Город 312».
Праздник на набережной завершились выступлением группы «Смысловые галлюцинации».
А кульминацией стал 16-й фестиваль фейерверков на реке Обь «Огни в честь любимого города».
Праздничный салют сняли с дрона. Ролик есть на Youtube.