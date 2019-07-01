Новосибирск, , 09:08 — REGNUM

Новосибирск накануне, 30 июня, отметил своё 126-летие. Праздничные мероприятия проходили на разных площадках города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На улице Ленин расположились платформы Международного фестиваля цветов Анна Алябьева

Площадь Ленина Анна Алябьева

Утром на площади Ленина состоялась зарядка с чемпионами. В полдень с установленной здесь сцены горожан и гостей столицы Сибири поздравили первые лица области и города. После чего начались выступления детских и молодежных творческих коллективов и мастеров искусства Новосибирска.

День города Новосибирска на площади Ленина Анна Алябьева

На улице Ленина, которая на неделю вновь стала пешеходной, расположились шесть платформ Международного фестиваля цветов, а также ретро-автомобили и кареты, украшенные цветами.

На улице Ленин расположились платформы Международного фестиваля цветов Анна Алябьева

Открытие фестиваля прошло в субботу, 29 июня — в центр города были свезены цветочные творения флористов из Польши, Бельгии, Испании и Москвы.

На улице Ленин расположились платформы Международного Анна Алябьева

«Наш город — город авангарда. Он развивался и продолжает развиваться в этом ключе. Поэтому пиксельное оформление брендбука и дизайна Дня города отсылает к новым информационным технологиям, а Новосибирск и Академгородок могут и должны сделать прорыв в этом направлении», — так прокомментировала городское оформление к празднованию 126-летия Новосибирска начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Анна Терешкова.

Неподалёку, в сквере S7 на ул. Орджоникидзе, 18 прошла выставка Достижений Новосибирского Хозяйства.

На выставке Достижений Новосибирского Хозяйств Анна Алябьева

Рядом стоял настоящий вертолёт Ми-1 — его на один день привезли из Новосибирского авиаремонтного завода (НАРЗ).

Вертолёт Ми-1 привезли из Новосибирского авиаремонтного завода Анна Алябьева

А в Первомайском сквере расположилась ярмарка-презентация общественных организаций «Активный город» и этнографическая выставка «Многонациональная деревня».

Ярмарка-презентация городских общественных инициатив Анна Алябьева

Праздничные мероприятия были организованы в разных частях города: турнир по уличному баскетболу, велогонка, танцы экскаваторов, картинг, чемпионат по силовому экстриму и многое другое.

На ярмарке-презентация городских общественных инициатив Анна Алябьева

«День города очень хороший. Концерты, выступления, награждения — всё было очень атмосферно и приятно», — рассказала о своих впечатления ИА REGNUM жительница Новосибирска Лариса Евдокимова

На Дне города Новосибирска выступали и несколько известных артистов: Татьяна Овсиенко, Мари Краймбрери и Звонкий, группы «Город 312».

Праздник на набережной завершились выступлением группы «Смысловые галлюцинации».

Выступление группы «Смысловые галлюцинации». Анна Алябьева

А кульминацией стал 16-й фестиваль фейерверков на реке Обь «Огни в честь любимого города».

16-й фестиваль фейерверков на реке Обь «Огни в честь любимого города» Анна Алябьева

16-й фестиваль фейерверков на реке Обь «Огни в честь любимого города» Анна Алябьева

Праздничный салют сняли с дрона. Ролик есть на Youtube.