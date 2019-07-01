Бернбург, Германия, , 07:56 — REGNUM

Жара установилась на всей территории Германии. Последний день июня стал самым жарким днем месяца за последние 70 лет: в городе Бернбург в федеральной земле Саксония-Анхальт градусник остановился на отметке 39,6 градусов по Цельсию, передает немецкий канал n-tv.

За предыдущие 70 лет наблюдений самой высокой температурной отметкой июня в Германии были 38,5 градусов. Этот рекорд был побит уже 26 июня. Температуры конца месяца уже близки к абсолютному температурному рекорду — 40,3 градуса. Относительно прохладно лишь на севере страны: на побережье Северного моря температура к полудню составила 27 градусов.

Жара доставляет множество неудобств местным жителям. К примеру, нескольким участникам Гамбургского полумарафона 30 июня понадобилась медицинская помощь. На соревнованиях дежурили 18 машин скорой помощи. Из 11 215 зарегистрированных бегунов на старт вышли только 8 402, до финиша добрались 8 056 спортсменов.

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