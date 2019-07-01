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30 июня 1971 года из-за разгерметизации спускаемого аппарата космического корабля «Союз-11» погибли советские космонавты Георгий Добровольский, Владислав Волков и Виктор Пацаев. Трагедией завершилась экспедиция на первую в мире пилотируемую орбитальную станцию «Салют-1».

Экипаж космического корабля «Союз-11» В.Н.Волков, В.И. Добровольский и В.И.Пацаев Sohu.com

Добровольский, Волков и Пацаев были первым экипажем орбитальной станции. Ранее, в апреле 1971 года, к станции отправили «Союз-10», но из-за повреждения стыковочного узла космонавты не смогли перейти на станцию и вернулись на Землю. «Союз-11» произвел стыковку со станцией 7 июня 1971 года, экипаж Добровольского расконсервировал «Салют-1» и начал работу на орбите.

Космонавты успешно выполнили программу полёта, в частности, провели сеанс телевизионной связи с Землей, несмотря на нештатные ситуации на борту. Так, им пришлось устранить возникший на станции пожар. Спустя 22 дня экипаж готовился к возвращению на Землю.

Вечером 29 июня «Союз-11» отделился от станции. Разделение отсеков произошло 30 июня в 01:47 по московскому времени, связь с экипажем прервалась. Спускаемый аппарат приземлился в заданном районе в 02:16. Экипаж был обнаружен поисковой группой без признаков жизни. Один из двух вентиляционных клапанов корабля был открыт.

Комиссия, расследовавшая причины трагедии, пришла к однозначному выводу: клапан открылся раньше времени, при разделении отсеков, на высоте более 150 км. Спускаемый аппарат разгерметизировался, и космонавты погибли от декомпрессионной болезни.

В октябре того же года станцию «Салют-1» свели с орбиты. Запуск следующего пилотируемого корабля состоялся только осенью 1973 года. Космонавты стали выходить на орбиту и спускаться на Землю только в скафандрах, экипаж космических миссий сократили до двух человек. Подполковнику Георгию Добровольскому, бортинженеру Владиславу Волкову и инженеру-исследователю Виктору Пацаеву присвоили звание Героя Советского Союза посмертно.

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