Пермь, , 07:00 — REGNUM

В Пермском крае 113 работ по ЕГЭ написано на 100 баллов. Наибольшее количество стобалльников традиционно по русскому языку — 49 человек. Максимальный результат за экзамен по информатике получили 14 человек, по химии — 13 выпускников, по профильной математике — 10, по географии — девять. По литературе 100 баллов набрали шесть человек, столько же — по физике. Три экзаменовавшихся получили максимальный балл по истории, два — по обществознанию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Из мультистобалльников рекордсменом стала выпускница в Соликамске. Она сдала с максимальным баллом сразу три предмета — русский, физику и химию, а по профильной математике набрала 94 балла. Два мультистобалльника окончили лицей № 1 в Кунгуре. В Перми выпускница гимназии № 31 набрала максимальные баллы по русскому и литературе.

В экзамене по обязательному предмету русский язык, который проводился 3 июня, принимали участие 11 443 человека. Не преодолели минимальную границу 24 человека (0,2%). 100 баллов по предмету набрали 49 человек, высокобалльных работ в диапазоне от 81 до 100 баллов — 2731 (23,9%). Средний балл составил 70.

В экзамене по математике базового уровня 29 мая приняли участие более 4500 человек. Из них оценку «2» получили меньше 3% участников. Более 80% получили «4» и «5». Сдать профильную математику решили более 6800 человек. Не преодолели минимальную границу в 27 баллов порядка 4%. 100 баллов по предмету набрали 10 человек.

Напомним, в 2019 году ЕГЭ в Прикамье сдавали около 11,5 тыс. человек. Основной экзаменационный период продлился до 1 июля. С сегодняшнего дня стартовали резервные дни сдачи ЕГЭ. Написать экзамены в резервные сроки могут выпускники прошлых лет, желающие улучшить свой результат выпускники текущего года, пропустившие или не завершившие ЕГЭ по уважительной причине (подтверждённой документально), а также школьники, не набравшие минимальный балл по одному из двух обязательных для получения аттестата предметов — русскому или математике.