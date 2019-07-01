Казань, 1 июля 2019, 06:25 — REGNUM
Для выпускников 9-х классов некоторых школ Татарии, пожелавших перейти в 10-й класс, процесс оформления превратился в пытку и проблему, которую в республике не могут решить уже в течение трёх лет. В родительском сообществе жалуются, что в школах проводят искусственный отсев детей, устраивают «чистилище» в форме комиссий, на которых детей «доводили до слёз», предлагая поискать другую школу. Родители из различных городов Татарии поделились своей проблемой в соцсетях, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Напомним, два года подряд в Татарии после учебного года наблюдается проблема с приёмом девятиклассников в десятые классы. Родители с весны начинают готовиться к борьбе за права своих детей, которые администрации некоторых школ пытаются нарушить.
В 2018 году в родительском сообществе рассказывали, что для того, чтобы отсеять неугодных, в том числе и по успеваемости детей, придумывали различные инструменты — от проходного балла до конкурсов аттестатов. При этом директоров школ и гимназий не смущают даже публичные заявления республиканского минобрнауки, что отказ в приёме в 10-й класс незаконен. Ещё в июле 2017 года ведомство после многочисленных жалоб родителей разъяснило, что федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» «регламентировано основное право обучающихся на выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы получения образования и формы обучения после получения основного общего образования или после достижения 18 лет». Ведомство уточняло, что отказать могут в приёме «только по причине отсутствия в ней свободных мест», а за незаконный отказ предусмотрена административная ответственность.
Разъяснение, судя по тому, что в 2018 и 2019 году проблема снова встала в полный рост, не помогло.
В «Родительском сообществе Татарстана — РоСТ» в конце июня 2019 года появились многочисленные жалобы родителей из разных городов:
29 июня в сообществе было обнародовано письмо миниобрнауки РТ в адрес начальников отделов (управлений) образования исполкомов муниципалитетов, руководителей государственных общеобразовательных организаций «О недопустимости нарушений при приеме в муниципальные образовательные организации для получения среднего общего образования». В нём напоминались рекомендации от 2017 года.
Жалобы в соцсетях от родителей после появления этого разъяснения никуда не делись, их поток только растёт.