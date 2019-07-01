Лабытнанги, Ямало-Ненецкий АО, , 06:08 — REGNUM

В ямальском городе Лабытнанги построят водопровод из Харпа. Он позволит снабдить жителей чистой водой из реки Собь. Летом 2019 года в ЯНАО будет принята программа по повышению качества воды. Об этом заявил глава региона Дмитрий Артюхов 28 июня в Кургане в ходе совещания по реализации национального проекта «Экология» в Уральском федеральном округе.

Отметим, что в апреле 2018 года в правительстве ЯНАО была создана рабочая группа по решению вопроса о снабжении города Лабытнанги чистой питьевой водой. Сообщалось, что в городе разработана схема четырёх источников водоснабжения. Это реки Обь и Ханымей, месторождение подземных вод Вырчик и трубопровод из посёлка Харп с Собского месторождения.

Проект по реке Ханымей прошёл тогда экспертизу, но его стоимость в 2,7 млрд рублей была совершенно неподъёмна для муниципалитета. Сейчас воду возят в период паводка в цистернах. Для населения услуга бесплатная, но местному бюджету обходится около 4 млн рублей.

Привлечённые специалисты разрабатывали более экономичные варианты водоснабжения Лабытнанги. В итоге, остановились на водопроводе из Харпа. Объект, как говорилось на совещании, будет сооружаться в рамках национального проекта «Экология».

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