Туркестан, Казахстан, , 07:21 — REGNUM

В больницах Казахстана с различными травмами продолжают лечение 50 жителей Арыси, которые пострадали в результате взрывов боеприпасов на военном складе. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Отмечается, что четыре пациента находятся в тяжелом состоянии — два человека переведены в Нур-Султан и еще два — в Алма-Ату. 30 июня министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов в составе правительственной группы во главе с премьер-министром страны Аскаром Маминым посетил центральную районную больницу в Арыси.

В министерстве добавили, что экологи провели 50 замеров воздуха, а также замеры воды в водопроводных сетях на микробиологические и санитарно-химические показатели. Утверждается, что все показатели находятся в пределах нормы.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня председатель правительства Казахстана Аскар Мамин заявил, что на восстановление города Арыси потребуется не более одного месяца. Премьер-министр прибыл в Арысь и совершил поездку по улицам города, пострадавшим от взрывов.

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