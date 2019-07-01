Казань, , 03:35 — REGNUM

В Татарии на ближайшей сессии Госсовета планируется во втором чтении рассмотреть законопроект «О библиотеках и библиотечном деле», который затрагивает разработку госпрограмм в этой сфере, обеспечение финансирования комплектования и сохранности фондов государственных библиотек. Документ призван заменить аналогичный устаревший за 21 год закон. Отдельная статья в новой редакции отведена развитию национальной электронной библиотеки республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, законопроект в первом чтении приняли 5 июня 2019 года. Он призван актуализировать нормы, а закон, который был принят в 1998 году, утратит силу. Помимо распределения полномочий между органами власти, документ оговаривает создание попечительских фондов, развитие национальной библиотеки, в том числе в электронном формате, а также развитие Республиканской специальной библиотеке для слепых и слабовидящих.

«В связи с объёмом необходимых изменений, предлагается принятие нового закона Республики Татарстан «О библиотеках и библиотечном деле» с признанием утратившим силу Закона Республики Татарстан от 21 октября 1998 года № 1818 «О библиотеках и библиотечном деле». Изменения в большей мере носят редакционный характер, концепция нормативного регулирования не меняется», — отмечается в пояснительной записке.

Ко второму чтению уточнён пункт о координационном операторе национальной электронной библиотеке — Национальной библиотеке республики.

Она была открыта в 1865 году как публичная библиотека города. Её создали на основе коллекции известного библиофила, краеведа Ивана Второва.