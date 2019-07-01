Москва, , 02:00 — REGNUM

Российский телеведущий Владимир Соловьев не видит у грузинской певицы Нино Катамадзе рычагов, способных повлиять на российско-грузинские отношения, и потому не видит смысла в ее громких заявлениях. Своим мнением Соловьев поделился 30 июня на своей странице в Twitter.

Комментируя отказ Катамадзе выступать с гастролями в России, Соловьев заинтересовался масштабом востребованности грузинской исполнительницы среди российской аудитории.

«Такое громкое заявление к чему? Наказать Россию? — недоумевает журналист. — Толпы ее поклонников выйдут на площади с протестами против российской власти?«

Как стало известно, Нино Катамадзе заявила поклонникам, что больше не будет выступать в РФ. Российский сенатор Алексей Пушков уже оценил степень утраты словами «невелика потеря».