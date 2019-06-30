Нур-Султан, , 22:41 — REGNUM

Восстановление казахстанского города Арысь, серьезно пострадавшего от пожара и взрывов на местном складе боеприпасов, займет не более одного месяца и завершится к 1 августа, пообещал премьер-министр Казахстана Аскар Мамин, сообщает 30 июня Синьхуа со ссылкой на информацию от пресс-службы правительства республики.

Заявление премьера последовало после поездки по городу и относится ко всем поврежденным и разрушенным объектам. Кроме того, ожидается, что в течение ближайших двух недель начнется вывоз боеприпасов, уцелевших после недавней катастрофической аварии.

Предварительные оценки показывают, что в городе Арысь уничтожено и повреждено 104 многоэтажных жилых дома, более 7 тысяч домов частного сектора, 14 школ, 28 детских садов, две больницы, а также административные здания.