Чунцин, Китай, , 22:28 — REGNUM

«Полиция КНР должна приложить все усилия, чтобы обеспечить стабильность и безопасность в дни празднования 70-летия образования КНР», — заявил во время инспекционного посещения Чунцина министр общественной безопасности КНР Чжао Кэчжи, сообщает 30 июня Синьхуа.

Министр особо подчеркнул неукоснительное подчинение китайской полиции полному и безоговорочному партийному руководству, которое требует от правоохранителей противодействовать как нарушению общественного порядка, так и подрывной деятельности, саботажу и несанкционированного проникновения со стороны внешних сил.

Министр также призвал укреплять связь и взаимодействие сил общественной безопасности с общественностью.