Иркутск, , 22:29 — REGNUM

Мэр города Тулун Иркутской области Юрий Карих подписал постановление об ограничении продажи алкогольной продукции в городе в связи с действием режима чрезвычайной ситуации, введенного в следствие наводнения. Об этом 30 июня сообщает пресс-служба администрации города.

Постановление было подписано мэром города 29 июня и предполагает запрет розничной продажи алкогольной продукции с 8:00 до 23:00 до отмены режима чрезвычайной ситуации.

По данным на 1 июля 02:00 (21:00 мск) уровень воды в реке Ия снизился на 23 см и установился на отметке 1134 см.

Как передавало ИА REGNUM, наводнения в Иркутской области начались с 25 июня. В результате паводков, связанных с проливными дождями, районам региона нанесен значительный социально-экономический ущерб.