Санкт-Петербург, , 05:35 — REGNUM

После капитального ремонт в Санкт-Петербурге открылась станция метро «Академическая» на первой (красной) линии городской подземки. Станция расположена на Гражданском проспекте, в районе массовой жилищной застройки на севере Петербурга.

Одна из самых загруженных станций петербургского метрополитена, «Академическая» была закрыта на ремонт в конце июля 2018 года, после окончания проходивших в Петербурге матчей чемпионата мира по футболу.

За 11 месяцев на станции были отремонтированы эскалаторы и модернизированы системы управления ими, полностью восстановлена гидроизоляция наклонного эскалаторного хода, модернизирована система транспортной безопасности, и теперь станция оснащена системой интеллектуального видеонаблюдения и контроля доступа.

Кроме того, создана новая зона досмотра пассажиров, заменены системы отопления, вентиляции, водоснабжения, водоотведения, кабельная сеть, система электроснабжения и электроосвещения с заменой светильников, система противопожарной защиты и другие

«Выполнены работы по полировке мраморной облицовки путевых стен и ремонту гранитного пола перронного зала», — добавили в пресс-службе метрополитена.

Станция «Академическая» была открыта 31 декабря 1975 года, она входит в состав самой длинной первой линии петербургского метро. Закрытие «Академической» создавало большие трудности для местных жителей. Теперь они остались в прошлом.

Читайте ранее в этом сюжете: «Академическую» в Петербурге починят к 1 июля, на очереди еще две станции

Как ожидается, следующими на капремонт в Петербурге встанут станции метро «Маяковская» и «Технологический институт». Еще на нескольких станциях будут заменены эскалаторы.

Читайте ранее в этом сюжете: «Академическую» в Петербурге починят к 1 июля, на очереди еще две станции