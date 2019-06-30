Иркутск, , 21:31 — REGNUM

ГУ МЧС России по Иркутской области объявило о наборе волонтеров для помощи в ликвидации последствий стихийного бедствия в Иркутской области. Об этом 30 июня сообщает пресс-служба ведомства.

«Приветствуются организованные группы от пяти до семи человек с опытом работы в режиме чрезвычайной ситуации (пожары, наводнения). Также берем новичков от 18 лет, хорошо экипированных», — сообщается в письме.

Так, к среде, 3 июля, планируется набрать группу из 100 добровольцев, для последующей их отправки на подтопленные территории. Среди основных задач — оказывать помощь сотрудникам МЧС, расчищать социально-значимые объекты и автомобильные дороги от завалов.

На данный момент ведомством ведутся переговоры с Восточно-Сибирской железной дорогой о предоставлении специального вагона для доставки волонтеров в зоны подтопления и населенные пункты региона.

Напомним, по состоянию на 29 июня, по предварительным данным ГУ МЧС России по Иркутской области и регионального правительства, в зоне наводнения оказалось около 4 тыс. жилых домов, в которых проживает свыше 9 тыс. человек, затоплено 27 участков региональных дорог, разрушено 15 автомобильных мостов и 35 водопропускных труб.