Москва, , 20:21 — REGNUM

Американский космонавт Эндрю Морган испытал восхищение при посещении музея космонавтики в Москве. Об этом 30 июня он сообщил на своей странице в социальной сети Twitter.

«Один из самых крутых космических памятников-музеев, которые я посетил: Мемориальный музей космонавтики в Москве», — говорится в сообщении.

Сообщение Моргана подкреплено несколькими фотографиями из музея, на которых монумент «Покорителям космоса» и скафандр Алексея Леонова, в котором он осуществил первый в истории космических полетов выход в открытый космос.

Космонавт добавил, что мысленно готовится к старту с космодрома Байконур на Международную космическую станцию (МКС), куда в скором времени он направляется для подготовки к вылету.

Напомним, международная команда астронавтов, состоящая из Эндрю Моргана, гражданина России Александра Скворцова и итальянца Луки Пармитано, стартуют с космодрома Байконур 20 июля на пилотируемом корабле «Союз МС-13», который должен их доставить на МКС.