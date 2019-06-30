Псков, , 18:40 — REGNUM

Флаг Ганзейского союза Нового времени вновь отправляется в Германию: сегодня, 30 июня, на закрытии 39-х международных Ганзейских дней в Пскове его передали городу Брилон, который станет столицей следующей встречи городов-участников Новой Ганзы в 2020 году. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, эстафету проведения международных Ганзейских дней мэр Брилона Кристоф Барч принял от исполняющей полномочия главы Пскова Елены Полонской на церемонии закрытия мероприятий в Псковском кремле.

Также на церемонии были переданы ключи от русских Ганзейских городов и флаг русской Ганзы городу-организатору следующих русских Ганзейских дней Великому Новгороду: 39-е международные совпали в Пскове с девятыми русскими Ганзейскими днями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ганзейский союз Нового времени объединяет 195 городов из 16 стран Европы, в том числе 16 городов России. На собрании ганзейских делегатов в Пскове союз пополнился городами-участниками из Великобритании, Германии и России (Старая Русса).

Читайте также: Ганзейский союз принял в свой состав Старую Руссу и отказал Петрозаводску

Ежегодно города принимают у себя международные Ганзейские дни, очередь расписана на много лет вперёд. В России впервые они прошли в 2009 году в Великом Новгороде, Псков принимал международную Ганзу спустя десять лет.

Читайте также: Ганзейский союз по-прежнему делает ставку на Россию

Ганзейские дни рассматриваются руководством городов как хорошую возможность для развития туризма. В 2020 году 40-е международные Ганзейские дни в Брилоне пройдут с 4 по 7 июня, а 10-е русские Ганзейские дни в Великом Новгороде — с 11 по 14 июня.