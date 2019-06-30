Колтуши, Ленинградская область, , 18:45 — REGNUM

В ходе митинга, состоявшегося в воскресенье, 30 июня, сотни жителей Колтушей (Ленинградская область) поставили подписи под обращением в Министерство культуры РФ с требованием срочно утвердить проект достопримечательного места на землях объекта всемирного наследия, чтобы остановить его застройку, передает корреспондент ИА REGNUM.

Митинг в Колтушах

Как сообщила Ирина Гавриленко — председатель правления фонда «Сохранения культурного и природного наследия «Колтуши», замдиректора ФГБУН Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН, на площади перед которым прошла акция, — у жителей Колтушского сельского поселения сейчас есть фактически последний шанс защитить от застройки оставшиеся участки уникальных ландшафтов.

Так, около месяца назад Колтушская строительная компания (КСК) вывела тяжелую технику на участок поля, которое разделяет поселение на две части. Там планируется возвести паркинг для ближайших многоквартирных домов. Но по генплану поселения — это земли сельхозназначения, и строить на них нельзя. Поэтому градозащитники опасаются, что вместо временного паркинга там в итоге будет постоянная застройка, тем более, что КСК уже получила разрешение на строительство 12-этажных домов на близлежащей территории, где изначально возводились таунхаусы.

Гавриленко также сообщила, что в августе 2019 года в Колтушах состоятся слушания по правилам землепользования и застройки (ПЗЗ). Проблема в том, что генплан, на основе которого будут утверждаться ПЗЗ, предусматривает застройку многоквартирными домами части земель Колтушской возвышенности, в частности, вокруг Токкаревских озер. Единственная возможность остановить уже начатое уничтожение уникальных камовых ландшафтов и предотвратить дальнейшее — это добиться скорейшего утверждения для этих земель статуса достопримечательного места. Его проект под названием «Колтушская возвышенность» и «Колтушское шоссе» с 2016 года рассматривается Минкультом, и утвердить его важно до принятия ПЗЗ.

«Охранный статус, словно зонтик, закроет это место от уплотнительной застройки, — пояснила Ирина Гавриленко. — Это не означает, что строить в Колтушах ничего будет нельзя: просто в деревнях не вырастут многоэтажные «каменные джунгли», а поля останутся землями сельхозназначения, где можно будет, например, разбить парк и сделать зону рекреации. В Ленобласти есть прекрасные примеры развития таких зон, и Колтуши тоже могут быть интересны инвесторам с точки зрения развития научного, этнографического, экологического туризма».

Помимо обращения в Минкульт, участники митинга потребовали выполнения застройщиками и администрацией муниципалитета и региона обязательств по развитию социальной инфраструктуры в местах, определенных Генпланом, реконструкции Колтушского шоссе, а также передачи в муниципальную и региональную собственность части федеральных объектов, находящихся на территории поселения.

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Добавим, что это второй по счету митинг в защиту Колтушей от застройки охраняемых ЮНЕСКО земель. Первый состоялся 22 июня текущего года. Для его проведения администрация поселения согласовала пустырь возле детской площадки между двумя многоквартирными домами, поэтому организаторам и участникам было запрещено использовать мегафоны. В этот раз митинг состоялся на территории Института физиологии им. Павлова, поэтому колтушан поддержали местные и петербургские рок-группы, в частности, популярная группа «АссА». Также прозвучали песни на стихи местных жителей по актуальной для Колтушей теме.

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