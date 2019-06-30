Лондон, , 18:16 — REGNUM

Восковая фигура, изображающая британского премьер-министра Терезу Мэй, была оправлена на склад музея мадам Тюссо в Лондоне по итогам результатам специально проведённого голосования, которое проводилось среди посетителей музея. Об этом 30 июня сообщила газета The Sunday Times.

Отмечается, что фигура политика отправилась в запасники музея ещё до того, как сама премьер-министр покинула свой пост. Теперь восковой двойник Терезы Мэй, одетый в костюм кораллового цвета, леопардовые туфли, с жемчужным ожерельем на шее и с папкой в руке займёт место в хранилище музея.

Восковая статуя премьер-министра будет храниться в компании со статуями других британских премьер-министров, управлявших Великобританией с 1855 года. В запасниках музея нет восковых двойников лишь трёх премьер-министров, которые не прошли через процедуру всеобщих выборов: Невилла Чембрелена (1937−1940), Александра Дугласа-Хьюма (1963−1964) и Гордона Брауна (2007−2010).

Место в экспозиции, которое занимала восковая статуя Терезы Мэй, теперь вакантно. Имя нового премьер-министра Великобритании будет названо в конце июля. Сразу же после этого музей мадам Тюссо изготовит новую статую, которая займёт пустующее место на выставке.

Напомним, что музей мадам Тюссо был основан в Лондоне в 1835 году скульптором из Эльзаса Мари Тюссо. На момент создания музея его основательнице уже было более 70 лет. В настоящее время музей мадам Тюссо является самым известным музеем восковых фигур в мире. Здесь выставлялись восковые двойники самых известных актёров, музыкантов и политиков мира.

В последнее время в экспозиции музея появились даже герои кинокомиксов. Ранее ИА REGNUMсообщало, что для музея была изготовлена скульптура актёра Джейсона Момоа в роли Аквамена.