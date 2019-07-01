Москва, , 00:00 — REGNUM

Законопроект, регулирующий требования к камерам, фиксирующим нарушения правил дорожного движения (ПДД), выставлению штрафов и их обжалованию, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июля.

Телекамера

Предлагается законом прописать, что работающие в автоматическом режиме специальные технические средства, имеющие функции фото‑ и киносъемки, видеозаписи, или средства фото‑ и киносъемки, видеозаписи должны находиться исключительно в собственности Российской Федерации или субъекта РФ.

Одновременно планируется установить, что требования к функциональным свойствам указанных средств, а также порядок определения мест их установки определяются правительством РФ.

Таким образом, законопроект фактически ставит под запрет так называемые «частные» камеры. Депутаты также предлагают считать недействительными штрафы, присланные в результате нарушений ПДД, зафиксированных с помощью «частных» камер.

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Сейчас закон не запрещает передавать негосударственным организациям или индивидуальным предпринимателям право фиксировать административные правонарушения в области дорожного движения с помощью камер. Такая передача может осуществляться на основании госконтрактов, отмечает один из авторов инициативы Ярослав Нилов.

Вместе с тем на рассмотрении Госдумы находится аналогичный законопроект, внесенный депутатами «Единой России» Вячеславом Лысаковым и Евгением Москвичёвым.

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