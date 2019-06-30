Кандалакша, Мурманская область, , 17:01 — REGNUM

Парусная регата, фестиваль исторической реконструкции и выставка изделий мастеров Севера — сегодня Кандалакша празднует День города. Мероприятия в честь 502-летия с момента первого упоминания Кандалакши в летописях проходят на мысе Монастырский наволок, на берегу Кандалакшского залива.

« Прямо здесь в рамках программы формирования комфортной городской среды идёт голосование за местные проекты по благоустройству, которые сделают город красивее и уютнее. Кроме того, мы приняли решение, что уже в этом году построим три детских городка и две спортивные площадки, работа по ним уже началась. Очень хочется, чтобы в городах Мурманской области всё больше и больше становилось мест для прогулок и занятий спортом, чтобы на Севере было здорово жить!» — сказал на встрече с горожанами врио губернатора Андрей Чибис.

В рамках празднования Дня города в акватории Кандалакшского залива был дан старт пятой гонке «Паруса Кандалакши». Это один из самых зрелищных этапов Межрегиональной регаты крейсерских яхт «Кубок Кандалакшского залива», стартовавшей из Чупы 28 июня. По информации организаторов, Чупинского морского яхт-клуба, на соревнования зарегистрировалось более 20 яхт из Карелии, Петрозаводска, Москвы, Архангельской и Мурманской областей.

В этом году регата крейсерских яхт «Паруса Кандалакши» проходит в Кандалакше пятый, юбилейный год подряд. Помимо участников из Мурманской области традиционно примут участие яхты из Карелии, Архангельской области, Москвы и Петрозаводска. Всего на старт вышли 20 парусников. Уникальность регате придают также незаходящее солнце и возможность для участников встретить обитателей животного мира Заполярья — полярных птиц, тюленей, нерп, моржей, дельфинов и касаток.

Не менее зрелищная часть программы празднования Дня города — двухдневный фестиваль исторической реконструкции «Гандвиг», посвященный «эпохе викингов». Он проходит в четвёртый раз и собирает на берегу Кандалакшского залива поклонников Средневековья не только Мурманской области, но и городов России и Норвегии. Гости фестиваля смогут наблюдать за средневековыми боями, принять участие в мастер-классах по древним ремёслам — кузнечному делу и каллиграфии, познакомиться с древними настольными играми, а также посетить средневековую ярмарку.

На Монастырском наволоке сегодня также проходит фестиваль декоративно-прикладного искусства «Мастера земли северной», конкурс поморского оберега «Окно радости», выставка «Кандалакшская старина», работают торговые ряды, до позднего вечера организована концертная программа.

Празднование Дня города в Кандалакше в этом году совпало с мероприятиями Дня молодёжи России. В этой части программы состоятся чемпионат города по силовому экстриму, рок-концерт и фестиваль красок «Яркая Кандалакша».