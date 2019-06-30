Иркутск, , 16:39 — REGNUM

По предварительным данным, ущерб, причинённый нововведением транспортной инфраструктуре Иркутской области, составляет 800 млн рублей. Об этом 29 июня сообщает пресс-служба регионального правительства.

В результате паводка рек, вызванным ливневыми дождями, остановлено транспортное сообщение в пяти районах области. Также из-за высокого уровня воды остановлено движение по участку федеральной трассы «Сибирь», в связи с затоплением около 6 км автодороги в Тулуне. Остается неизвестной обстановка с паромным сообщением в нескольких районах региона.

«Затоплено 27 участков региональных дорог общей протяженностью более 200 километров, разрушено 15 автомобильных мостов, 35 водопропускных труб», — говорится в сообщении.

Ситуацию с состоянием автомобильных дорог прокомментировал заместитель министра строительства, дорожного хозяйства региона Евгений Липатов на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям:

Евгений Липатов «В Куйтунском, Зиминском, Тайшетском районах пока продолжает увеличиваться количество затопленных дорог. Ситуация в Черемховском районе стабилизировалась. После того, как паводок спадет, будет полностью просчитан ущерб. Сейчас мы предполагаем, что это около 800 миллионов рублей».

Напомним, ранее, в связи с подъемом уровня воды в реке Ия Иркутской области было закрыто автомобильное сообщение по участкам Иркутск — Братск, Иркутск — Красноярск федеральной трассы Р-255 «Сибирь».