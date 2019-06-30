Иркутск, 30 июня 2019, 16:39 — REGNUM
По предварительным данным, ущерб, причинённый нововведением транспортной инфраструктуре Иркутской области, составляет 800 млн рублей. Об этом 29 июня сообщает пресс-служба регионального правительства.
В результате паводка рек, вызванным ливневыми дождями, остановлено транспортное сообщение в пяти районах области. Также из-за высокого уровня воды остановлено движение по участку федеральной трассы «Сибирь», в связи с затоплением около 6 км автодороги в Тулуне. Остается неизвестной обстановка с паромным сообщением в нескольких районах региона.
Ситуацию с состоянием автомобильных дорог прокомментировал заместитель министра строительства, дорожного хозяйства региона Евгений Липатов на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям:
Напомним, ранее, в связи с подъемом уровня воды в реке Ия Иркутской области было закрыто автомобильное сообщение по участкам Иркутск — Братск, Иркутск — Красноярск федеральной трассы Р-255 «Сибирь».