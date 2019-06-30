Ростов-на-Дону, , 14:48 — REGNUM

Полиция задержала бывшую жену осуждённого по делу о массовой убийстве Вячеслава Цеповяза — Наталью Стришнюю. Об этом сегодня, 30 июня, сообщил журналистам адвокат Эдуард Чургулия.

По словам адвоката, Стришняя была задержана вместе с её братом. Их обоих подозревают в крупном вымогательстве — около 70 млн рублей. Задержанных доставили в следственное управление в Ростове. Сегодня им будет избрана мера пресечения.

Адвокат Чургулия рассказал, что Стришнюю и её брата обвиняют в вымогательстве этих миллионов у «какого-то коммерсанта».

При этом адвокат подчеркивает, что из всех доказательств у следствия только показания потерпевшего десятилетней давности, который «десять лет молчал, а тут вдруг вспомнил».

Напомним, что Цеповяз состоял в «банде Цапка». Он отбывает 20-летний срок в колонии строгого режима. Внимание СМИ на него было обращено после того, как появились фотографии условий его содержания в колонии. Согласно этим фотографиям, строгий режим на деле оказался не таким строгим ‑ и Цеповяз пирует в тюрьме, и есть деликатесы.