Москва, , 12:51 — REGNUM

29 июня в московском парке Горького открылся фестиваль гражданского общества «Добрые люди», организованный Общественной палатой РФ. Фестиваль, ставший уже традиционным местом встречи неравнодушных людей, продлится до 7 июля и будет знакомить жителей и гостей столицы с результатами работы успешных общественных проектов, которые помогают решать важнейшие социальные проблемы. Как сообщили в пресс-службе фестиваля, его девиз в этом году — #длясебя! #длядругих! #длявсех!

В Москве открылся фестиваль гражданского общества «Добрые люди» Пресс-служба фестиваля гражданского общества «Добрые люди»

Торжественная церемония открытия фестиваля началась с выступления заслуженной артистки России и члена ОП РФ Дианы Гурцкая. На сцену она вышла вместе с детьми из основанного ею Центра социокультурной реабилитации, лауреатами фестиваля «Инклюзивная Москва» и детским ансамблем «Домисолька».

«Наш мир не без добрых людей. И когда мы вместе, происходят чудеса. Самое главное — это доброта, ради этого надо жить, ради этого надо творить. Если доброты не будет, ничего не будет на земле», — сказала Диана Гурцкая.

На сцене к певице и общественнице присоединился глава Общественной палаты РФ Валерий Фадеев: «На фестивале собрались десятки благотворительных организаций, которые прекрасно делают свою работу, и все, что можем мы, — помочь им в меру своих сил. Мы стараемся помогать этим людям по всей стране».

«Это люди, которые занимаются добрыми делами не для пиара, не для какой-то собственной гордости. Они делают это, потому что считают это правильным. Добрые люди — это, может быть, главная сила, которая меняет жизнь вокруг нас в лучшую сторону. Огромное им за это спасибо, и мы будет дальше стараться помогать им», — заверил Валерий Фадеев.

К гостям и участникам фестиваля обратилась председатель комиссии ОП РФ по социальной политике Наталья Починок: «Мир держится на добрых людях, социальная сфера вся держится на них. Общественные организации, представленные здесь, — это лучшие из лучших. Самые добрые, самые открытые, самые масштабные. Я хочу, чтобы каждый житель Москвы, каждый гость столицы обязательно увидел эти проекты. Добро пожаловать, и пусть этот фестиваль продолжается из года в год».

Доброта — это основа общественной деятельности, уверен председатель Комиссии ОП РФ по территориальному развитию и местному самоуправлению Андрей Максимов: «Мы всегда стремимся к тому, чтобы сделать что-то не только для себя, но и для своего ближнего. Когда общественные палаты объединяют усилия конкретных людей, которые что-то делают для других, — это всегда дает импульс к умножению добра в нашем мире. Эстафета добра, которую мы открываем сегодня здесь, должна дойти до каждого жителя нашей необъятной страны».

Несмотря на холодную и дождливую погоду, гости фестиваля оказались окруженными самой теплой и дружественной атмосферой, сказала Елена Истягина-Елисеева, зампредседателя Комиссии ОП РФ по физической культуре и популяризации здорового образа жизни.

«На открытии фестиваля собрались представители общественных движений и организаций, посвятившие свою жизнь добрым делам. Представленные проекты действительно помогают людям по всей стране стать счастливее, здоровее, успешнее. Фестиваль «Добрые люди» показывает успешные практики и социальные проекты наших граждан, меняющих мир к лучшему. Твори добро, и оно к тебе еще не раз вернется!» — заключила она.

Первый день фестиваля начался с зарядки в сердце Парка Горького. Затем в течение всего дня для гостей фестиваля пели артисты Московского продюсерского центра и лейбла «Первое музыкальное»: заряжающие теплом и добротой песни исполнили популярные у молодежи ФОГЕЛЬ, Даниил Данилевский, Роман Бестселлер, Саша Project.

В летнем кинотеатре «Пионер» в течение всего дня работал лекторий, в котором выступили члены Общественной палаты РФ и лидеры общественных организаций.

За девять дней фестиваля в его шести тематических зонах пройдет более 150 мастер-классов и активностей, на главной сцене выступят более 120 артистов — и начинающих, и уже имеющих всероссийскую известность, каждый вечер для гостей фестиваля будут проходить кинопоказы от Russia Today и Всемирного фонда дикой природы.

В лектории на площадке летнего кинотеатра «Пионер» состоится 35 лекций по самым актуальным направлениям гражданской активности. На ярмарке фестиваля будет представлено 45 благотворительных фондов. Каждый сможет стать их волонтером или оказать посильную помощь, сделав пожертвование.

Каждый из дней фестиваля посвящен определенной теме: 30 июня — день искусства; 1 июля — день экологии; 2 июля — день защиты детей; 3 июля — день активного долголетия; 4 июля — день защиты животных; 5 июля — день межнационального мира и согласия; 6 июля — день молодежных субкультур; 7 июля — день здорового образа жизни.

Полную программу фестиваля «Добрые люди» можно найти на страничке мероприятия в социальной сети «В контакте» и по хештегу #добрыелюди2019. С навигацией по многочисленным площадкам фестиваля также поможет виртуальный квест, который можно будет пройти в Парке Горького. Его участники не только узнают, где и когда состоятся самые интересные мастер-классы и лекции фестиваля, но и, отвечая на вопросы квеста, приобретут новые знания о разных видах гражданской активности.