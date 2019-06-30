Владимир Станулевич, 30 июня 2019, 12:28 — REGNUM
Пропагандистские тексты о «лихих 1990-х» поднадоели. Но символ десятилетия — братки из «Бригады» — прикрыли телами дела посерьезнее. Не чудесно сколоченные состояния олигархов, а пробу ликвидации ядерного щита России. Прикрыли союз отечественных революционеров с патриотами заокеанской родины — то как бульдозер, то как бактерии, убирающих препятствия для своего бизнеса. С 1949 года СССР, а потом Россия, мирно живет за ракетно-ядерным щитом. Это, по мнению вышеупомянутого союза, большая проблема мирового масштаба. Их идеал — безъядерная Россия с импортом на прилавках, принимающая условия, которые предложат. Для этого продать за долги ядерный щит — не вопрос.
Первый документ из 1990-х:
Министру финансов Российской Федерации А.Я. Лифшицу
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА
По информации ФСБ России и Главы Администрации Архангельской области, ситуация, сложившаяся на предприятиях Государственного Российского центра атомного судостроения (г.Северодвинск), характеризуется как критическая. Администрацией г. Северодвинска принято решение о введении в городе «чрезвычайного положения» в связи с отсутствием топлива на ТЭЦ. На предприятиях ЦАС отключено отопление и энергоснабжение.
Одной из причин такого положения безусловно необходимо признать несвоевременные и не в полном объеме расчеты государственных заказчиков с предприятиями атомного центра.
По данным Минобороны России задолженность за выполненные работы по государственному оборонному заказу 1996 года по состоянию на 23 января т.г. по «Севмашпредприятию» составила 664,5 млрд. рублей (из них с оплатой в 1997 году — 552,6 млрд. рублей) и по ГМП «Звездочка» — 31 млрд.рублей.
Исходя из этого, Правительство Российской Федерации поручило Минобороны России, Минфину России (№ 1286/п от 31.01.97) обеспечить погашение задолженности предприятиям этого центра за выполненные ими работы по государственному оборонному заказу.
Выполнение этого поручения находится на контроле у Руководителя Администрации Президента Российской Федерации А.Б.Чубайса.
Исходя из изложенного, по нашему мнению, наиболее реальной мерой по снятию сложившейся социальной напряженности в городе и на его предприятиях может послужить принятие Вами решения по перечислению ПО «Севмашпредприятие» и ГМП «Звездочка» в счет погашения задолженности по государственному оборонному заказу целевых средств на расчеты по заработной плате в размере 60,0 млрд.рублей.
Прошу данного решения.
А.А.Астахов (в тот момент заместитель министра финансов РФ — прим. автора) (1).
Второй документ из 1990-х:
Администрация ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заместителю председателя Правительства Российской Федерации Б.Е.Немцову
Уважаемый Борис Ефимович!
В связи с большой значимостью для обороны Россской Федерации Государственного Российского центра атомного судостроения (ШРЦАС) г. Северодвинска и критической ситуацией, сложившейся на предприятиях ГРЦАС, прошу Вашего содействия в проведении в Правительстве Российской Федерации совещания, на котором предполагается обсудить следующие вопросы:
Ликвидация задолженности по заработной плате и за выполненные работы по гособоронзаказу.
Объемы гособронзаказа предприятий ГРЦАС на 1998 год и последующие годы.
Реализация программы «Росшельф».
Продажа продукции ГРЦАС за рубеж.
Утилизация АПЛ и радиоактивных отходов, ядерная и радиационная безопасность северных территорий.
Для подготовки и участия в совещании было бы целесообразно привлечь:
— Министра экономики РФ Я.М.Уринсона,
— Министра по атомной энергетике Е.О.Адамова
— Первого зам. Министра обороны РФ Н.В.Михайлова
— Председателя ГК «Росвооружение» Е.А.Ананьина
— Генерального директора АК «Росшельф» Б.А.Никитина
— Главкома ВМФ В.И.Куроедова.
В целях подготовки совещания было бы целесообразно осуществить выезд в г. Северодвинск рабочей группы под руководством Я.М.Уринсона (2).
Первый заместитель руководителя В. Путин
Свидетель из 1990-х:
Эдуард Борисов, главный советник генерального директора АО «ПО Севмашпредприятие», единственного предприятия в РФ умеющего строить подводные лодки с ядерными ракетами, о 1990-х: «Город и предприятия ГРЦАС переживали сложнейшие времена. Достаточно сказать, что объемы финансирования работ по гособоронзаказу были утверждены правительством только в июле (атомную отрасль и финансы курировал зампред Правительства РФ Б.Е.Немцов). «Севмашпредприятию» утвердили 16 миллионов рублей, что в то время равнялось размеру двухнедельного фонда оплаты труда. На Д.Г.Пашаева (генеральный директор «Севмаша» в 1993 — 2004 гг. — прим. автора) оказывалось давление со стороны околовластных структур, настоятельно предлагавших сократить численность работающих минимум в два раза. Недостроенные корпуса АПЛ утилизировать и сдать в металлолом, закупленное оборудование и металл продать за бесценок. Денег на выплату заработной платы не было, не хватало средств на оплату тепла и электричества, не авансировались поставщики комплектующего оборудования. Доходило до того, что Севмашпредприятие — стратегический, ядерно‑ и радиационно-опасный объект — за долги отключалось от сетей связи. Налоги предприятия не платили и, как следствие, бюджеты города и области были пустыми» (3).
Эта публикация не с целью похвалить Владимира Путина, или нехорошо вспомнить покойного Бориса Немцова. А для того, чтобы напомнить, что если неизбежные когда-то изменения в стране пойдут по пути «горбачевской Перестройки» и 1990-х, то все вышеупомянутое вернется. И не факт, что закончится так же относительно хорошо, как закончились 1990-е.
Примечания:
- Э.С.Борисов. Времена не выбирают. Северодвинск, 2017. С.568
- Там же. С.569
- Там же. С.603