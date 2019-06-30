Москва, , 12:20 — REGNUM

Популярная в прошлом российская исполнительница Кристиан Орбакайте прокомментировала в социальных сетях публикации последних дней, который касались её личной жизни.

Напомним, что про Орбакайте циркулируют разные слухи. В последнее время ряд СМИ и пабликов в соцсетях писали, что она якобы поссорилась со своей матерью, народной артисткой СССР Аллой Пугачевой. Утверждалось, что Орбакайте и Пугачёва живут «как кошка с собакой», а также то, что мать довела дочь «до седых волос».

Более «продвинутые» издания утверждали, что детей Пугачевой и Максима Галкина якобы родила Орбакайте. Ещё утверждалось, что Орбакайте якобы проявила неуважение к российскому флагу.

Орбакайте написала на своей странице в социальной сети, что «желтая» пресса уже превзошла сама себя в распространении слухов и недостоверной информации.

«Решила посмотреть новости. Да уж, теперь точно понятно, наша жёлтая «пресса» превосходит себя», — написала Орбакайте.

В комментариях исполнительница написала, что не особо переживает по поводу распространения подобных слухов и они у нее вызывают лишь смех.