30 июня 2019 | Время чтения 6 мин

Чего ожидать от социального проекта по обустройству школьных стадионов «Агентством инвестиций в социальную сферу» — блага или проблем? Какие стадионы интересны инвесторам, как происходит выбор? Как будет собираться прибыль и с кого – со школьников?

Галина Смирнова, , 02:11 — REGNUM

Во время прямой линии с президентом Владимиром Путиным к главе государства обратился исполнительный директор АНО «Агентства инвестиций в социальную сферу» Илья Ковалев. Он пояснил, что Агентство реализует проект «Футбольная Россия», предполагающий создание крытых манежей на месте изношенных школьных спортивных площадок школ за счет частных инвесторов. Однако не все регионы соглашаются на сотрудничество, мол, инвесторы сталкиваются с административными барьерами, которые мешают реализации проекта в Москве, Санкт-Петербурге и других городах-миллионниках. Помочь решить проблему Илья Ковалев попросил Президента.

Подобное обращение вызвало неоднозначные эмоции. Возникло впечатление, что просьба больше выглядит, как способ принуждения или жалоба на тех, кто не согласен вступить в коммерческое сотрудничество. Ведь, несмотря на благой предлог социального характера — улучшить с помощью частных инвестиций жизнь школьников и инфраструктуру школ, проект, все-таки, подразумевает окупаемость, то есть носит коммерческую составляющую. Возможно, потому не все социальные учреждения, находящиеся в муниципальном и прочем государственном статусе, готовы нести ответственность за реализацию на их землях коммерческих проектов, связанных с какими-либо действиями с недвижимостью.

Между тем, просьба была озвучена, и Президент ответил: «Я поговорю обязательно с коллегами — с [мэром Москвы] Сергеем Семеновичем Собяниным, с [временно] исполняющим обязанности губернатора в Петербурге [Александром Бегловым] и с другими коллегами, — сказал Путин. — Главное, чтобы и вы обеспечили бесперебойную и качественную работу учебных заведений. Вам же нужно отбивать ваши вложения. Значит, вы как-то коммерчески предполагаете использовать эти объекты. Главное, чтобы это использование не мешало функционированию самих школ, самих учебных заведений, но я обязательно с коллегами поговорю», — цитирует ТАСС Президента РФ.

По словам Президента, эта инициатива может поспособствовать развитию межшкольных соревнований, форма которых развита во многих странах, и это является правильным направлением работы:

«Надо проработать это все с коллегами, и это сделаем, я обещаю», — добавил Путин.

Реакция мэра Москвы была молниеносной. В тот же день издание «Вечерняя Москва» опубликовала статью, в которой говорится, что Сергей Собянин уже отреагировал на прозвучавшую просьбу. Глава города поручил своим заместителям обсудить с инвесторами возможность создания таких крытых футбольных полей в образовательных учреждениях Москвы.

Мечты сбываются, если обратиться к Президенту! Однако механизм государственно-частного партнёрства (ГЧП), несмотря на его многолетние попытки реализации в России пока не имеют успеха. Потому как идеальные способы его законодательного регулирования ищут до сих пор.

Одними из первых, кто испытал все «прелести», именно как социальной формы, ГЧП были в нашей стране частные компании, вступившие в сотрудничество с городскими и районными водоканалами. Так называемые инвесторы брали в долгосрочную аренду водопроводные и канализационные сети, тем самым обретая ответственность за их модернизацию и эксплуатацию, при этом не имея особого права регулирования тарифов для конечного потребителя — населения и предприятий. Не повышать тарифы предполагалось за счет внедрения новых технологий, позволяющих экономить. Проще говоря, замена старых труб на новые или новые водонапорные мощности, должны были устранить потери, утечки воды, тем самым выравнивая и возможность получения прибыли арендаторами, и сохранения тарифов в максимально допустимых значениях.

Но планы планами, а жизнь вносила коррективы. Арендаторам стало понятно, что замена изношенных труб стоит недешево. Нужно много финансовых вложений — своих или кредитных. Возник вопрос — а, где гарантия того, что «завтра-послезавтра», год-другой с арендатором продлят договор на обслуживание сетей и он успеет окупить вложения, а не зароет их в землю. Гарантий таких не было, они зависели от человеческого фактора. А, где гарантия того, что завтра придет новый мэр, глава района и не пересмотрит политику сотрудничества с арендатором? Опять же риск, что вложенные инвестиции не окупятся! Вопрос кредитов тоже — очень сложный. Под кредит нужен — залог. А можно заложить ли арендуемое имущество? Согласятся ли власти на подобную сделку? Если согласятся, то дальнейшая ответственность перед банком при невыполнении арендатором его условий по выплате кредита ложится на власть, а главное сети, обеспечивающие города, районы водой становятся заложниками банков. А, если арендатор в залог внесет свое имущество? Ответ понятен, зачем ему такие риски. Круг замкнулся!

Тогда, в 2005 году, когда принимался закон о концессиях, планировалось что инвесторы будут компенсировать свои затраты от дохода их проекта. Когда стало понятно, что вешать риски на себя за свои же инвестиции в госимущество инвесторы не готовы, то в закон внесли изменения, прозвавшиеся «платой концедента». В 2008 году ее ввели для проектов, связанных с автодорогами, затем распространили и на другие отрасли.

Но, вдруг, в схеме, считающейся успешной, в 2017-м году появился новый поворот.

В марте 2017-го года РИА публиковало информацию о «Башкирском деле». Так прозвали спор Федеральной антимонопольной службы с госкомитетом Башкирии по концессионному договору дороги Стерлитамак-Магнитогорск. Замгендиректора одной из крупнейших дорожно-строительных компаний РФ ДСК «Автобан» Денис Анисимов на конгрессе «Российская неделя ГЧП», проходившем в МИА «Россия сегодня» заявил, что этот спор может сильно ударить по новым проектам государственно-частного партнерства, уточнив, что, если суд примет сторону ФАС — в принципе, это будет большой проблемой для рынка.

РИА тогда уточняло детали разбирательства двух ведомств, напоминая, что ФАС аннулировала конкурс госкомитета Башкирии на заключение концессионного соглашения о финансировании и строительстве автодороги Стерлитамак-Магнитогорск в связи с тем, что «по данному соглашению расходы на работы должны были полностью покрываться из бюджета, частных инвестиций не предусматривалось». Расход бюджетных средств республики в ближайшие 15 лет составил бы в таком случае около 22 миллиардов рублей, сообщала служба. Госкомитет Башкирии обратился в суд с просьбой признать решения ФАС незаконными.

ФАС предлагало «исключить непрозрачные и неадминистрируемые требования из процедуры торгов на заключение концессионных соглашений, приблизив их к законодательству о контрактной системе», а также установить в законе о концессиях минимальный размер доли финансирования частным инвестором.

Между тем, инвесторам в правоте их точки зрения не откажешь — ведь, если считать подобные сделки госзакупками, то в таком случае инвестор не является инвестором — он исполнитель, который не обязан вкладывать собственных средств на всем этапе стройки и не имеет права после возведения объекта его эксплуатировать и в результате чего — получать доход.

Чего ожидать от социального проекта по обустройству школьных стадионов «Агентством инвестиций в социальную сферу» — блага или проблем? Какие стадионы интересны инвесторам, как происходит выбор? Как будет собираться прибыль и с кого — со школьников?