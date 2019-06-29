Рим, 29 июня 2019, 23:54 — REGNUM

В Риме в храме Святого Алексея на Авентинском холме обнаружена фреска XII века с изображениями Иисуса Христа и святого, в честь которого построен собор. Об этом 29 июня агентство АNSA.

Храм Святого Алексея
Храм Святого Алексея
(cc) Sibeaster

Фреску обнаружила исследовательница Клаудиа Виджани, которая начала свои поиски, обнаружив архивный документ 1965 года, в котором говорилось о том, что во время реставрационных работ была найдена фреска «в прекрасном состоянии», но при этом не уточнялось в каком именно храме она находилась.

«Понадобилось немного времени, но в итоге я ее нашла», — рассказала Виджани.

Известие о найденном артефакте поступило как раз 29 июня, когда в Риме отмечают День святых Петра и Павла — покровителей Рима.

Напомним, в Риме сохранилось незначительное количество рукописных фресок, так как в католической традиции принято украшать храмы статуями, мозаиками и полотнами. Строительство базилики святых мученика Бонифаций и Алексея человека Божия относят к периоду между III и IV веками, именно она считается одним из первых христианских храмов в Риме.