Москва, , 21:18 — REGNUM

Русская Православная Церковь и министерство труда и социальной защиты России подписали соглашение о сотрудничестве по линии развития добровольчества. Об этом 28 июня сообщается на официальном сайте Московского Патриархата.

Данное соглашение рассчитано на содействие развитию церковного волонтерского движения в государственных социальных учреждениях. Также, документ направлен на урегулирование взаимодействия государства с социально ориентированными некоммерческими организациями, созданными РПЦ.

«При участии Церкви в России организовано более 400 проектов помощи инвалидам, включая проекты сопровождаемого проживания. Работают более 300 сестричеств милосердия и более 800 добровольческих объединений и групп милосердия. Сестры милосердия и добровольцы в различных регионах России посещают интернаты, дома престарелых и другие государственные стационарные учреждения: они помогают подопечным в бытовых нуждах, организуют их досуг, обеспечивают уход за пожилыми людьми» , — сообщается в информационном письме, опубликованном на сайте.

Кроме того, соглашение предполагает создание постоянно действующей Комиссии между РПЦ и министерством труда и социальной защиты России, основной целью работы которой будет выработка рекомендаций и методических материалов.

Напомним, ранее РПЦ активно принимала участие в дискуссиях, посвященных законопроекту о распределенной опеке. Церковь поддержала принятие закона, который предоставляет возможность родственникам, благотворительным организациям и другим физическим и юридическим лицам наряду с психоневрологическими интернатами взять опеку над недееспособными или частично дееспособными гражданами.