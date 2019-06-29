Москва, , 21:00 — REGNUM

АО «Мосгаз» приступает к уникальным работам по реконструкции газопроводов, проходящих по дну Москвы-реки. Об этом 28 июня сообщает пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.

«В рамках реализации масштабной программы по реконструкции газопроводов-дюкеров, АО «Мосгаз» приступает к реконструкции дюкера «Автозаводский», проходящего по дну Москвы-реки в районе Нагатинской набережной, — пояснил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. — В рамках реконструкции газопровода-дюкера «Автозаводский» будет осуществлен первый запуск тоннелепроходческого комплекса на глубине более 10 м под Москвой-рекой. Газопровод-дюкер «Автозаводский» среднего давления диаметром 700 мм и протяженностью более 500 м. Новый строящийся газопровод-дюкер будет иметь одну нитку диаметром 820 мм и протяженностью более 300 м» .

Зам. мэра также уточнил, что перекладка газопроводов-дюкеров произойдет за ближайшие три года. Длительность этого срока связана, прежде всего, с большим количеством коммуникаций и насыщенной дорожно-транспортной инфраструктурой.

«После выполнения программы будет обеспечена бесперебойная работа подводных газопроводов и гарантирована безопасная подача газа», — сообщил Бирюков.

Напомним, в ведении АО «Мосгаз» находится 13 газопроводов-дюкеров высокого и среднего давления, протяженность которых составляет 6,9 км.