Иркутск, , 18:59 — REGNUM

В Иркутской области на 30 июня прогнозируется неблагоприятная метеорологическая обстановка, выражающаяся в грозах, порывах ветра и проливных дождях в горах Восточного Саяна. Об этом 29 июня со ссылкой на областное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.

«30 июня местами по области ожидаются грозы, при грозах порывы северо-западного ветра до 11−16 метров в секунду, в южных районах и в горах Восточного Саяна ливневые дожди» , — говорится в сообщении.

В связи с этим в ближайшие сутки уровень воды в реках Иркутской области продолжит подниматься.

«На реке Ия, в городе Тулуне он превысит отметку в 1400—1500 см. На реке Уда у города Нижниудинска уровень воды составит 250−300см, у села Широково — 930−980 см, у поселка Октябрьский — 580−650см. На реке Бирюса у населенного пункта Бирюсинск — 420−480см, у поселка Шиткино — 620−660см. На реке Оке у населенного пункта Ухтуй уровень воды поднимется до отметок 490−550см» , — отмечается в информационном письме ведомства.

Напомним, в Иркутской области введен режим «Чрезвычайная ситуация». На данный момент, наводнением подтоплен 31 населенный пункт, нанесен значительный ущерб социальной инфраструктуре региона.