Иркутск, 29 июня 2019, 18:59 — REGNUM
В Иркутской области на 30 июня прогнозируется неблагоприятная метеорологическая обстановка, выражающаяся в грозах, порывах ветра и проливных дождях в горах Восточного Саяна. Об этом 29 июня со ссылкой на областное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.
В связи с этим в ближайшие сутки уровень воды в реках Иркутской области продолжит подниматься.
Напомним, в Иркутской области введен режим «Чрезвычайная ситуация». На данный момент, наводнением подтоплен 31 населенный пункт, нанесен значительный ущерб социальной инфраструктуре региона.