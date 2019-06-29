Район Царицыно, , 18:25 — REGNUM

Эту награду вручили восьми супружеским союзам, чей брак длится уже не менее 25-ти лет. Медалей удостоились пары, «получившие известность крепостью семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности», «добившиеся благополучия, обеспеченного совместным трудом» и «воспитавшие детей достойными членами общества».

Награждение прошло в торжественной обстановке и приурочено ко Дню семьи, любви и верности, который 8 июля будет отмечаться в России уже в 12-ый раз.

«По традиции в этот день в различных регионах нашей страны и даже за рубежом, где живут наши соотечественники, мы вручаем наши общественные награды за любовь и верность, — сказала на церемонии Светлана Медведева, президент Фонда социально-культурных инициатив. — В этот замечательный день мы чествуем пары, которые становятся примером и вдохновением для всех нас. И еще заставляют нас все бережнее и бережнее относиться к семье, к семейному кругу. Убеждена, что современное российское общество и государство с полной ответственностью должно относиться к институту семьи и к семейным традициям. А общественная награда за любовь и верность — это наш с вами вклад в укрепление института семьи».

Истории рождения семей

Среди награжденных — ректор Российского государственного университета имени А. Н. Косыгина Валерий Белогорский и его супруга Галина.

«Валерий и Галина познакомились в студенческие годы и с тех пор уже не расставались, - рассказала ведущая церемонии. — Счастья в семейной жизни прибавили два сына — Никита и Павел, а два года назад порадовало и появление внука. Залог более чем 30-летнего счастья этой семьи в их огромной любви друг к другу, доброте, отзывчивости и взаимопонимании».

Награждая православных меценатов Андрея и Евгению Гурьевых, был отмечен их вклад в духовное и патриотическое воспитание поколений.

«Андрей и Евгения пронесли свою любовь со школьной скамьи сквозь десятилетия, — прозвучало со сцены. — Вот уже 38 лет, служа примером исключительной семейной верности и нравственности, супруги Гурьевы вносят значительный вклад в поддержку традиционных духовных ценностей и культурного достояния России. Они содействуют восстановлению и строительству храмов, как в России, так и за рубежом, укреплению духовного и патриотического воспитания подрастающего поколения. Их дочь Юлия активно участвует в работе семейного фонда. Сын Андрей пошел по стопам отца и уже шесть лет возглавляет «ФосАгро», а также Российскую ассоциацию производителей удобрений. Супруги Гурьевы также помогают воспитывать четырех внуков. Сохранить семейное счастье им помогает уважение, любовь и верность».

Присутствующие на церемонии узнали интересную историю, как познакомился со своей будущей женой Ольгой легендарный кардиохирург Лео Бокерия:

«Лео обратил внимание на красивую девочку в очках, Олю Солдатову, когда она получила на экзамене по анатомии «отлично». Это была единственная пятерка из двадцати шести сдававших экзамен. Когда он с удивлением спросил ее, правда ли, что у нее «отлично», естественным ответом «да!» он был удивлен. Лео обратил внимание на красивые карие глаза. Потом он вместе занимались, ходили на концерты в консерваторию, музеи и кино… в этом году они отмечают 55 лет супружеской жизни».

А вот что стало известно о семье народного артиста РФ, солиста Мариинского театра Василия Герелло и его супруги Алены:

«Во время службы в армии Василий познакомился со своей будущей женой Аленой на танцах в Доме офицеров, ее привела подруга посмотреть на красивого парня, который играл на гитаре и пел. Это была любовь с первого взгляда! 8 октября 1983 года Василий и Алена зарегистрировали свой брак, который вот уже 36 лет держится на любви и верности».

Российский сенатор Алексей Пушков с супругой Ниной познакомились ранней весной 1974 года на премьере спектакля «Обыкновенное чудо» в театре Сатиры. Алексей был тогда студентом МГИМО, Нина — студенткой театрального института имени Бориса Щукина, и как отметила ведущая, сошлись две стихии — артистическая и дипломатическая, — стихии очень разные, но случилось чудо и 20 ноября 1976 года Нина и Алексей поженились. Ровно через 36 лет в этот день у них появилась первая внучка, которую им подарила дочь Дарья! Их союзу уже 45 лет.

Заслуженные артисты РФ Александр и Галина Михайличенко познакомились в 1970 году на репетиции спектакля «Гамлет» и с тех пор они не расставались. Их дочь Дарья и зять Андрей тоже артисты и даже внук Федор выступает в спектаклях театра «Содружество актеров Таганки».

Выставка о главном

Награждение состоялось в рамках открытия традиционной, уже третьей, выставки работ-победителей художественного конкурса «Семья — душа России».

«Все мы понимаем, что сохранение наших духовных традиций, моральных основ, ценностей семьи — задача общенациональная, — сказала на церемонии открытия статс-секретарь, заместитель министра культуры РФ Алла Манилова. — Предполагается, что участвовать в этом должны разные социокультурные институты общества. Бесспорно, музеи занимают в этом ряду особое место. Именно музеи хранят, преумножают и открывают для новых поколений бездонное духовное и культурное наследие нашей страны. И открываемая сегодня выставка — абсолютное тому подтверждение».

В этом году на конкурс было прислано более 3 000 работ студентов и опытных живописцев из 75 субъектов нашей страны, однако для экспозиции в Казаковском зале Большого дворца Царицыно отобрали 235 работ. Среди них была 41 картина профессиональных художников из престижных галерей: Третьяковки, музея имени Андрея Рублева, «РОСИЗО», 18 принадлежали кисти студентов художественных вузов, 16 — художников-любителей. Еще 160 нарисовали дети.

«Сегодня в живописи мы видим все больше работ, которые затрагивают самые сокровенные стороны человеческой жизни, — подметила Светлана Медведева. — Это семья, рождение детей, крестины, отношения с родителями, с бабушками, с дедушками, это преемственность поколений. Наша выставка дает дополнительный импульс развитию в изобразительном искусстве этих важных тем. Семья с одной стороны — тема вечная, а с другой — очень личная. Поэтому картины наполнены очень глубоким содержанием. Мы видим не только отражение вечной темы любви, но и изображение самой жизни — всего того, что непрерывно связано с человеком».

Обладателем Гран-при конкурса среди профессионалов стал Андрей Подшивалов с работой «Счастье». Среди студентов лучшей стала учащаяся Санкт-Петербургской Академии художеств им. Репина Анне Харько с картиной «Отец и дочь». Призов и дипломов также были удостоены пять детских работ.