Москва, , 18:30 — REGNUM

В школах в России не мешало бы ввести изучение религиозных текстов в рамках уроков по литературе. Об этом 29 июля заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион в эфире «Россия-24».

"К сожалению, в рамках школьного курса одиннадцатилетнего не проходят ни Библию, ни Тору, ни Коран. И, я думаю, что это большое упущение, потому что как минимум к этим произведениям можно относиться как к выдающимся литературным произведениям. Если наши школьники изучают «Слово о полку Игореве, «Легенду о Гильгамеше», то почему они в рамках курса литературы не могут изучать ту же самую Библию, Тору или Коран?» — заявил митрополит Иларион во время эфира программы «Церковь и мир».

Метрополит также отметил, что современным школьникам и молодежи не хватает именно нравственной составляющей в их повседневной жизни.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин в рамках прямой линии посоветовал подрастающему поколению обращаться к религиозным текстам, так как они оказывают нравственное влияние на становление личности.