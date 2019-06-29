Москва, 29 июня 2019, 18:30 — REGNUM
В школах в России не мешало бы ввести изучение религиозных текстов в рамках уроков по литературе. Об этом 29 июля заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион в эфире «Россия-24».
Метрополит также отметил, что современным школьникам и молодежи не хватает именно нравственной составляющей в их повседневной жизни.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин в рамках прямой линии посоветовал подрастающему поколению обращаться к религиозным текстам, так как они оказывают нравственное влияние на становление личности.