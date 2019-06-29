Москва, 29 июня 2019, 18:01 — REGNUM
Юго-западный участок Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метрополитена планируется сдать до конца 2021 года. Об этом 29 июня сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
По его словам, все строительные работы по проходке тоннелей этого участка БКЛ, длинной 4,6 км, ведет китайский подрядчик — компания CRCC.
Также, заммэра отметил, что на данном участке метро уже полностью выполнена перекладка инженерных коммуникаций.
Напомним, одна из крупнейших строительных корпораций Китая CRCC осуществляет строительство нескольких станций метрополитена и тоннелей между ними на юго-западном и восточном участках Большой кольцевой линии. Проект БКЛ, длиной 70 км, предусматривает строительство 31 станции и двух элетродепо.