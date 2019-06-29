Москва, , 18:01 — REGNUM

Юго-западный участок Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метрополитена планируется сдать до конца 2021 года. Об этом 29 июня сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, все строительные работы по проходке тоннелей этого участка БКЛ, длинной 4,6 км, ведет китайский подрядчик — компания CRCC.

«Завершены работы по разработке и укреплению станционных котлованов, ведется сооружение основных конструкций станций», — сообщил Хуснуллин, слова которого обнародованы на сайте ведомства.

Также, заммэра отметил, что на данном участке метро уже полностью выполнена перекладка инженерных коммуникаций.

Напомним, одна из крупнейших строительных корпораций Китая CRCC осуществляет строительство нескольких станций метрополитена и тоннелей между ними на юго-западном и восточном участках Большой кольцевой линии. Проект БКЛ, длиной 70 км, предусматривает строительство 31 станции и двух элетродепо.