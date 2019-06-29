Калуга, , 17:27 — REGNUM

В Калуге на базе перинатального центра областной клинической больницы впервые в России стартовал проект «Детство без опасности» по проведению тренингов для родителей, предполагающий единую систему обучения правилам безопасности при перевозке детей в автомобилях.

В Калуге на базе перинатального центра областной клинической больницы впервые в России стартовал проект «Детство без опасности» 40.мвд.рф

Как сообщили 29 июня корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, проект «Детство без опасности» рассчитан на три года, в течение которых будет охвачено 100 городов в 85 субъектах Российской Федерации. В 2019 году тренинги пройдут в 30 городах всех федеральных округов России.

Повышение культуры безопасного поведения на дорогах взрослых и детей является одним из приоритетных направлений реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По данным статистики, из 167 тысяч аварий, произошедших в России в 2018 году, в 19,9 тысячах случаев участниками ДТП были дети, 21,7 тысяча детей ранены и 628 — погибли. При этом, в большинстве случаев аварии с участием детей произошли по вине взрослых. Одним из актуальных вопросов здесь является обучение молодых родителей использованию детских удерживающих устройств.

В рамках проекта «Детство без опасности» для будущих родителей предусмотрено проведение обучающих семинаров и мастер-классов, посвященных основным правилам перевозки детей в автомобилях, таким как использование сертифицированных детских удерживающих устройств, соблюдение установленной скорости движения и аккуратное вождение, а также правилам перехода проезжей части дороги с коляской. Методические рекомендации для молодых родителей будут представлены в открытом доступе в сети интернет.

По мнению заместителя начальника ГУОБДД МВД России генерал-майора полиции Владимира Кузина, информирование взрослых о том, как правильно и безопасно перевозить детей в автомобилях, является крайне приоритетным направлением государственной политики по повышению безопасности дорожного движения. «Уверен, что такая работа поможет снизить уровень аварийности с участием детей, за счет чего мы сможем стремиться к цели национального проекта по достижению нулевой смертности в ДТП к 2030 году», — сказал Владимир Кузин.

«Для нас важно, что именно Калужская область стала первым субъектом, где стартует презентуемый проект. Медицинское сообщество делает все для того, чтобы не только сохранить жизнь младенцев, но помочь родителям вырастить своих детей здоровыми. Но есть то, в чем медики бессильны. Это внешние факторы, которые создают опасность не только для ребенка, но и для взрослых, и одна из главных опасностей — это дороги. Пока еще ребенок полностью зависим от взрослого, его безопасность в руках родителей», — считает министр здравоохранения Калужской области Константин Баранов.