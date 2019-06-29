Москва, , 18:03 — REGNUM

Начал работу четвертый этап крупнейшего IT-проекта России — «Цифровой прорыв». Об этом сообщает организатор конкурса автономная некоммерческая организация «Россия — страна возможностей».

Мероприятие пройдёт в пяти городах страны — Ульяновске, Самаре, Красноярске, Архангельске и Ставрополе. Участникам проекта предложено работать над созданием цифровых продуктов в пяти номинациях — «Здравоохранение», «Образование и наука», «Государственное управление», «Транспорт и логистика», а также «ЖКХ и городская среда».

В конкурсе примут участие десятки команд команды из ИТ-специалистов, дизайнеров и управленцев. В течение 36 часов непрерывного хакатона им предстоит создать прорывные технологические решения, которые направлены на развитие России. Оценивать работы конкурсантов будет экспертный совет и жюри конкурса, в который помимо представителей органов власти входят и крупнейшие российские компании — «Росатом», «Mail.ru Group», «Мегафон», «МТС. Победители четвертого этапа наряду с лучшими командами из других регионов выйдут в финал конкурса.

Благодаря конкурсу каждый специалист сможет не только проявить свой потенциал, но и найти команду, разработать новый качественный продукт. Об этом в своём приветственном слове, направленном участникам конкурса, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

«Конкурс позволит вам изменить свою жизнь: получить работу, открыть свой бизнес, предложить новые технологичные решения. Кроме того, вы можете изменить жизнь своей страны, поучаствовав в реализации национальных проектов и приблизив Россию к настоящему цифровому прорыву. А настоящим он будет, только когда его позитивное воздействие почувствует каждый житель в своей повседневной жизни: в городской среде, здравоохранении, образовании и государственных услугах, в работе транспорта и ЖКХ», — отмечено в приветственном слове замруководителя администрации президента РФ.

В Ульяновске на церемонии открытия этапа конкурса выступил глава региона Сергей Морозов. Губернатор отметил, что область обладает мощным потенциалом для развития IT — отрасли и заявил о необходимости поддержки специалистов.

«Действующий механизм любой отрасли — это люди, поэтому мы заинтересованы в развитии кадрового потенциала в сфере информационных технологий. Сегодня во дворце творчества детей и молодежи я рад чествовать участников конкурса «Цифровой прорыв», все команды заряжены на серьезную работу по созданию инновационных проектов. Уверен, что решения и разработки этих специалистов будут способствовать повышению качества жизни населения как в регионе, так и в стране», — сказал Морозов.

О необходимости поддержки специалистов в регионах РФ высказался и Губернатор Красноярского края Александр Усс.

«Мы надеемся, что в рамках конкурса «Цифровой прорыв» специалисты в сфере инноваций смогут заявить о себе и собрать команду со всеми компетенциями, необходимыми для создания проектов, связанных с цифровизацией в различных сферах жизнедеятельности региона. Желаю всем участникам из Красноярского края и Республик Хакасия и Тыва удачи в соревновании и самое главное — помните, что участие в конкурсе поможет вам не только найти единомышленников, но и заявить о себе в профессиональной среде», — заявил глава Красноярского края.

Руководитель конкурса «Цифровой прорыв» Олег Мансуров считает, что руководство российских регионов активно способствует развитию национальной программы «Цифровая экономика». Позитивные изменения происходят путём модернизации местной инфраструктуры, реформирования работы государственных учреждений, а также подготовки в местных вузах квалифицированных специалистов.

«От лица организаторов конкурса «Цифровой прорыв» выражаю благодарность всем, кто помогает с организацией и принимает участие в хакатонах четвертой волны. Надеюсь, что по его итогам мы получим много полезных разработок», — отметил Мансуров.

Как сообщало ИА REGNUM, с 3 апреля 2019 года в России начал работу конкурс «Цифровой прорыв», главная задача которого выявить по всей стране новые кадры для развития цифровой экономики. Проект оказался востребованным среди специалистов. С начала работы на него было подано почти 66,5 тысяч заявок из всех регионов РФ.

Очные мероприятия конкурса пройдут с 8 июня по 28 июля в 40 городах России в формате хакатонов — соревновательных мероприятий, где специалисты в сфере информационных технологий, дизайнеры и управленцы в командах за 36 часов создадут прототипы цифровых продуктов.

По итогам конкурса участники смогут запустить собственный бизнес, получить работу в ведущих компаниях страны, выиграть денежный приз для команды в полмиллиона рублей, а также получить грант от «Фонда содействия инновациям» на развитие своего проекта. Помимо этого, у конкурсантов будет возможность пройти обучение по специальным образовательным программам в «Мастерской управления «Сенеж» — образовательном центре АНО «Россия — страна возможностей».