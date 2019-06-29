Москва, , 16:18 — REGNUM

От идеи поиска среди трансгендеров новых участников для шоу группы «На-На» решил отказаться продюсер Бари Алибасов. Об этом ИА REGNUM сообщил PR-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин.

«После того, как накануне (28 июня) было объявлено о кастинге, разгорелся скандал, — цитирует Алибасова Горжанкин. — С нами по личным каналам связались представители администрации президента и духовенства, предложив обсудить данный вопрос».

По его словам, решение официально отказаться от рассмотрения кандидатуры трансгендеров продюсер группы «На-На» принял в ходе диалога с представителями местных властей. Отмечается, что в организации гастрольного тура группе «На-На» была обещана поддержка со стороны местных властей регионов РФ.

Ранее ряд СМИ сообщил, что в состав музыкального коллектива «На-На» намерен внести изменения продюсер Бари Алибасов. Так, состав группы, который планируется оставить мужским, якобы могут пополнить трансгендеры.