29 июня 2019 | Время чтения 2 мин

Почему Европа приняла решение отказаться от строительства мусоросжигательных заводов? Потому что при любых, самых современных технологиях, заводы осуществляют высокий выброс диоксина. А это одна из причин роста онкозаболеваний

Полина Серова, , 15:33 — REGNUM

Строительство полигонов для захоронения отходов и мусоросжигательные заводы — не единственный способ решить проблему с накопившимся мусором. Более того, мировой опыт подсказывает, что выбранный в России путь — не самый дешевый.

Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Захоронение отходов для нашей страны — это традиционный способ утилизации мусора и, строго говоря, ничего этом не было бы страшного, если бы в Московском регионе не переполнились свалки. Но коллапс случился, и началась мусорная реформа со строительством полигонов и планами по возведению мусоросжигательных заводов», — заявил на архангельском форуме «Про отходы» руководитель рабочей группы «Охрана окружающей среды» Общественного совета Министерства природных ресурсов РФ Александр Федоров.

Он напомнил, что количество образуемых в Москве отходов — это 10% от 70 млн тонн коммунальных отходов, которые образуются в Российской Федерации ежегодно. При этом власти столицы при рассмотрении территориальной схеме обращения с отходами запланировали сжигание основной части мусора. Заводы пока не построены, поэтому возникают такие объекты как Шиес. Когда же столица перейдет на сжигание — возникнет еще одна проблема — что делать с токсичными отходами, которые будут «производить» мусоросжигательные заводы (МСЗ).

«При сжигании мусора в Москве будет образовываться 2 млн тонн токсичных золошлаков. Вопрос их утилизации пока не решен», — сообщил Федоров.

Строительство МСЗ позволяет решить проблему переполненности свалок и добиться сокращения общего объема коммунальных отходов в 3−4 раза, но за эту скорость придется заплатить высокую цену, в прямом и переносном смысле.

«Во-первых, строительство и эксплуатация МСЗ стоит безумно дорого, во-вторых их деятельность повлечет за собой существенное сокращение кислорода в атмосфере и, как следствие, сделает более уязвимым здоровье людей, — заявил Александр Федоров. — Почему Европа приняла решение отказаться от строительства мусоросжигательных заводов? Потому что при любых, самых современных технологиях, заводы осуществляют высокий выброс диоксина. А это одна из причин роста онкозаболеваний», — рассказал он.

Вместе с тем, в мире уже разработана и функционирует технология, способная практически полностью уйти от мусоросжигания и совсем отказаться от захоронения.

«Эта технология может перерабатывать смешанный мусор, ее суть заключается в том, что отходы сбраживаются при температуре 55 градусов. Выбросов эта технология не производит, поскольку процесс брожения идет в закрытом пространстве. Переработанная масса полностью утрачивает свойства отходов и может быть использована в разных целях как грунт, — рассказал Александр Федоров. — Инновационная технология стоит в 20 раз дешевле мусоросжигательного завода, ее успешно используют в Южной Азии, Африке. Строительство такого завода сейчас идет в Финляндии»

По словам эксперта, единственным недостатком инновации является то, что ее «хорошую рентабельность» обеспечит загрузка 1 млн тонн в год. Для региона, как Архангельская область, где образуется 570 тысяч тонн отходов, использование такой технологии прибыльным не будет, а вот в столичных агломерация — вполне возможно.