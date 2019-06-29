Киншаса, , 09:32 — REGNUM

Число жертв вспышки заболевания, вызываемого вирусом Эбола, в Демократической Республике Конго достигло 1553 человек. Об этом свидетельствует отчёт министерства здравоохранения ДР Конго, опубликованный на сайте ведомства 28 июня.

В августе 2018 года в провинциях ДР Конго Северное Киву и Итури началась вспышка эпидемии геморрагической лихорадки Эбола. Вскоре после этого в эпидемических районах началась масштабная компания по вакцинации — соответствующие прививки были сделаны более 144 тысячам человек. Однако число жертв эпидемии продолжает увеличиваться.

Отметим, борьба со вспышкой лихорадки Эбола в ДР Конго осложняется военно-политическими конфликтами, а также активизацией бандитских группировок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 июня сотрудники Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) приостановили операцию по борьбе с лихорадкой Эбола в одном из городов ДР Конго — Бени. Причиной приостановки стало нападение на медицинских работников.