Москва, , 18:38 — REGNUM

Московские активисты обнаружили факты, которые косвенно указывают на возможную подготовку строительства Юго-Восточной хорды (ЮВХ) столицы через могильник радиоактивных отходов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал физик-ядерщик Андрей Ожаровский.

Радиация Иван Шилов © ИА REGNUM

Эксперт сообщил, что 27 июня побывал на месте захоронения радиоактивных отходов и увидел, что на части склона, под которым могут находиться радиоактивные породы, вырублены деревья.

«Практически вдоль железной дороги просто посечён подлесок и аккуратно сложен. Большие деревья не рубили. Но так и идут работы. Сперва косят подлесок. Очень похоже, что готовят работы по разметке. Не исключено, что подлесок убирают, чтобы протянуть геодезические устройства. Но это наша догадка. Рабочих, информационного щита или техники мы не видели», — рассказал Ожаровский.

Эксперт подчеркнул, что не утверждает о начале строительных работ или подготовке к ним на данном участке. Вырубить подлесок теоретически могли и для других целей, например, провести санитарную рубку. Однако работа по вырубке была проделана масштабная.

«Если предположение о начале подготовке к строительству ЮВХ верно и пришли строители, значит, они стоят на позиции игнорирования фактов участков радиационного загрязнения», — отметил Ожаровский.

В то же время первая точка, где МЧС зафиксировало повышенный уровень радиации, расположена примерно в 100 метрах от места вырубки, отметил физик-ядерщик. Также эксперт не исключил, что теоретически заражённый грунт может находиться и под вырубленным подлеском.

Как сообщало ИА REGNUM, на предполагаемом участке строительства ЮВХ в районе Москворечье-Сабурово общественники и экологи в ходе проверки обнаружили зону, где уровень радиации превышал норму в десятки раз. Впоследствии наличие опасных изотопов подтвердила проверка МЧС. По мнению экспертов, строительные работы на этом участке могут привести к тому, что радиоактивные вещества попадут в Москву-реку, которая расположена всего в нескольких десятках метров от данной территории, и в воздух в виде пыли. Пока неизвестно, будут ли предприняты какие-либо меры для предотвращения возможной угрозы распространения радиоактивного грунта при строительстве.