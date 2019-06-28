Джанкой, Крым, , 17:59 — REGNUM

Большинство жалоб жителей крымского города Джанкоя касаются благоустройства придомовых территорий. Об этом 28 июня на выездном совещании по проблемным вопросам Джанкоя сообщил Сергей Аксёнов.

«Мы получили 136 обращений, которые в основном касаются благоустройства придомовых территорий. Также обращения касались вопросов чистки русла реки Степной в городской зоне, жалоб на плохие дороги и нехватки мест в детских садах», — отметил глава РК.

Помимо этого, по его словам, местных жителей заботят вопросы, связанные с транспортным сообщением и медицинским обслуживанием, в частности, ремонтом роддома и инфекционной больницы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Республики Крым Сергей Аксёнов подверг критике работу управляющих компаний в Симферополе и потребовал провести проверку их финансовой деятельности.

«Ситуация аховая, драматичная, работа управляющих компаний не выдерживает никакой критики. Примеры хорошего качества проведения уборки, ухода за придомовыми территориями — единичные, большинство поручений не выполнено. Я прошу провести тотальную проверку финансовой деятельности управляющих компаний — наших МУПов. Ситуация мутная во всех без исключения случаев», — отметил глава республики.