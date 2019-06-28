Симферополь, , 17:52 — REGNUM

В информационных системах Федеральной таможенной службы России, в том числе и в Крыму, произошли технические сбои, вызванные независящими от работы таможенных органов причинами. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 июня в пресс-службе Крымской таможни.

«Это негативным образом повлияло на скорость совершения таможенных операций в ряде регионов страны, при этом таможенное оформление транспортных средств и товаров, перемещаемых через границу, не прекращалось», — отметили в пресс-службе.

По данным ведомства, последствия возникшей ситуации устранены.

«По состоянию на 28 июня 2019 года автомобильные пункты пропуска, расположенные в регионе деятельности Крымской таможни, работают в штатном режиме», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее стало известно, что крымские таможенники совместно с коллегами из Пограничного управления ФСБ РФ на пункте пропуска «Джанкой» задержали гражданина Украины, который пытался провести на полуостров коробку с патронами.