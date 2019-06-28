Челябинск, , 17:29 — REGNUM

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер официально объявил о старте проекта «Команда Челябинской области». Это произошло 28 июня во время его встречи с участниками всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.

Алексей Текслер на встрече с участниками конкурса «Лидеры России» Gubernator74.ru

Встреча прошла в здании правительства Челябинской области на улице Цвиллинга, 27. Участники конкурса «Лидеры России» представили главе региона свои социальные проекты, которые разработали в рамках всероссийского состязания. Кроме того, они пообщались с руководителем Южного Урала в режиме «свободного микрофона» и предложили инициативы по обращению с безнадзорными животными, конкурсу благоустройства и участию в контроле за качеством выполнения дорожных работ. Врио губернатора положительно оценил некоторые предложения и идеи, а также предложил участникам встречи присоединиться к тем проектам, которые воплощаются в жизнь на Южном Урале.

Как отметил Алексей Текслер, Челябинской области необходимо решить множество задач в самых разных сферах, и это позволит стать в России одним из передовых регионов.

«И мне, как руководителю области, хотелось бы опираться в работе на сильные профессиональные коллективы. Области нужны талантливые лидеры, инициативные, ответственные управленцы, команда единомышленников. Это позволит реализовать уже начатые проекты и генерировать новые. Вы все не просто участники, а полуфиналисты и финалисты управленческого конкурса «Лидеры России» 2018 и 2019 годов. И хотя идея конкурса не предусматривает обязательных карьерных изменений, я убежден, что каждый из вас настроен на дальнейший профессиональный рост. Вы получили хороший опыт, полезные деловые контакты, новые идеи и теперь можете использовать все это в своей деятельности на благо региона», — сказал глава Челябинской области.

Кроме того, в ходе сегодняшней встречи Текслер объявил о старте кадрового проекта «Команда Челябинской области». По его словам, в самых ближайших планах — много работы, которая ориентирована на повышение качества жизни жителей региона. Это и проекты по оказанию помощи малому бизнесу, и программы по улучшению состояния окружающей среды, и проекты по развитию образования, здравоохранения, производства. Потенциал для решения сложных управленческих задач у региона есть. И в планах у правительства области — запуск нескольких экспериментальных кадровых проектов — молодёжных, оценочных и образовательных.

«Именно для этого я хочу сегодня здесь, на нашей встрече, дать старт одному из таких проектов — масштабному проекту «Команда Челябинской области», — сказал руководитель.

Глава области добавил, что новый проект — это перспективная и современная площадка для самореализации как талантливых молодых людей, так и уже состоявшихся профессионалов, которые готовы с полной отдачей трудиться на благо Челябинской области. Главной его целью является отбор перспективных кадров, которые впоследствии будут предложены на руководящие должности как в органах исполнительной власти региона, так и в государственных организациях и учреждениях.

Принять участие в открытом конкурсе могут граждане России в возрасте от 18 лет и старше. области, которые имеют высшее образование и опыт работы на разных руководящих должностях. Конкурсанты должны иметь лидерские качества, организаторские навыки, а также уметь работать в команде и быстро усваивать новые компетенции.

При этом полуфиналисты и финалисты конкурса «Лидеры России» имеют повышенные шансы на победу в этом кадровом проекте. Дело в том. что они смогут миновать дистанционный этап отбора. Алексей Текслер в своём выступлении пригласил их принять участие в отборе и выразил надежду на дальнейшую с ними совместную работу.

«Я формирую новую команду, и победителей конкурса мы будем рассматривать для назначения на должности от начальника отдела до заместителя министра», — сказал глава Южного Урала.

Отметим, что заявки начали принимать уже 28 июня. Отбор пройдёт в три этапа, а его итоги подведут 5 сентября. Подробная информация о проекте находится на сайте команда74.рф.