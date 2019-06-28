Дербент, Дагестан, , 18:42 — REGNUM

Жительница дагестанского Дербента Елена Барзукаева, сына которой задержали за незаконное хранение оружия и боеприпасов, продолжает протестную акцию у городского отдела полиции. Объявив голодовку, женщина требует встречи с сыном, а также проведения честной медицинской экспертизы.

«Утро 28 июня 2019 года. Я, Барзукаева Елена Петровна, продолжаю голодовку из-за того, что незаконно задержали моего сына, пытали более 20 часов, заставили оболгать себя. Жара 30 градусов, лицо все сгорело, я вся сгорела, но я буду стоять до конца и, пока мои условия не выполнят, я отсюда не уйду», — говорит Барзукаева в видеоролике, которое появилось в дагестанском сегменте социальной сети Instagram.

Напомним, Ислам Барзукаев, а также его приятели Гасан Курбанов и Миразали Миразалиев (всем от 26 до 29 лет) были задержаны 15 июня. Спустя два дня пресс-служба МВД Дагестана сообщила, что при них полицейские обнаружили переделанный под стрельбу боевыми патронами сигнальный пистолет, охотничий обрез и боеприпасы. В ведомстве также отметили, что один из молодых людей в ходе разбирательства якобы рассказал о схроне на окраине Дербента, где позже было найдено спрятанное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества.

Однако родственники задержанных убеждены, что оружие им подбросили при задержании сотрудники центра по противодействию экстремизму. Родители также заявили, что их сыновей пытками заставляют оговорить себя. Первые одиночные пикеты Елена Барзукаева и мать Гасана Курбанова провели 24 июня. Тогда же женщины пригрозили объявить голодовку, если незаконные, по их мнению, действия в отношении их сыновей будут продолжены.

Сегодня Елена Барзукаева также сообщила изданию «Черновик», что собственное расследование по данному делу пообещали провести представители правозащитной организации «Правовая инициатива». В частности, будет выясняться, откуда взялись приобщенные к делу оружие и боеприпасы. Женщина также рассказала, что ей запрещают видеться с сыном. Объяснили ей это, по её словам, установкой из Махачкалы.

Читайте также: Матери задержанных в Дагестане с оружием парней грозят голодовкой

Как сообщало ИА REGNUM, член общественной наблюдательной комиссии Шамиль Хадулаев также предположил, что задержанные подвергались пыткам. У себя в Instagram общественный деятель написал, что 18 июня навестил подозреваемых в ИВС и при визуальном осмотре увидел у них на пальцах рук следы, характерные для пыток электрическим током. При этом, по его словам, сами молодые люди заявили, что не имеют каких-либо претензий к полицейским, задерживавшим и допрашивавшим их.

Начальник пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева 24 июня сообщила корреспонденту ИА REGNUM, что руководство республиканской полиции провело проверку после сообщений о применяемых в отношении жителей Дербента пытках. Однако, по её словам, факты, подтверждающие подозрения родственников и общественных наблюдателей, выявлены не были.